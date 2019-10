Publié il y a 32 minutes / Actualisé il y a 19 heures

La chaleur se maintient mais le temps sera plus humide ce vendredi 4 octobre. Si les températures restent proches des 30 degrés sur le littoral Ouest, Matante Rosina prévoit quelques pluies dans l'Est, qui s'estomperont dès la fin de matinée. Par contre elles reprendront dans l'après-midi de manière plus intense notamment dans les hauts. Attention aux rafales de vent sur la côte Est. Ça va souffler également à Saint-Pierre et à la Grande Chaloupe. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

