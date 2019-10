La procureure du tribunal de Saint-Pierre annonce ouvrir une information judiciaire suite aux soupçons de fraude électorale pendant les élections européennes en mai 2019, dans la ville de Saint-Pierre. Deux personnes sont toujours en garde à vue, la troisième garde à vue a été levée. Nous publions ci-dessous le communiqué de Caroline Calbo, procureure de Saint-Pierre. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les investigations diligentées ces derniers mois me conduisent à ouvrir une information judiciaire ce jour pour les faits de modification des résultats d’un scrutin par acte frauduleux dans un bureau de vote par fonctionnaire, délit prévu par l’article L113 alinéa 2 du code électoral, et punissable d’une amende de 30 000€ et de 2 ans d’emprisonnement.

La 3ème garde à vue a finalement été levée ce matin, les confrontations n’ayant pas établi la participation active de cette personne aux fraudes.

Dès la fin des 2 autres gardes à vue, les mis en cause seront présentés aux juges d’instruction.

Je vous remercie de préserver leur présomption d’innocence en ne prenant aucune photo lors de leur déferrement devant la justice.

Je vous propose de faire un point sur l’enquête à ce stade lors d’une conférence de presse, en présence de M. Vincent Dariet, chef de la sureté départementale, en charge de l’enquête, ce jour même à 16h au TGI de St Pierre.