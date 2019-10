Retrouvez tous les événements sportifs prévus ce week-end. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Football: 20ème journée de R1, suite

La 20ème journée de régionale 1 a eu lieu le week end dernier en partie: deux rencontres sont encore à jouer et programmées ce samedi à 15h30:

Marsouins – St Pauloise

St Denis – Capricorne

Football: Finale de la coupe de la Réunion

La finale de la coupe de la Réunion aura lieu ce dimanche à 16h30 au stade Volnay de St Pierre et opposera la St Pierroise à la Jeanne d'Arc.

Handball: 5ème journée de D1

La 5ème journée de D1 aura lieu ce week end.

Côté masculin, on jouera vendredi soir à 21h15:

JSP – JSB

Lasours – Joinville

Tampon – Cressonnière

Saline – Chateau Morange

BDN – St Pierre

Cambuston - HBCED

Côté féminin, on jouera samedi à 19h30:

Tamponnaise – Cressonnière

Ste Marie – Port

Piton St Leu – JSB

St Denis – St Joseph

St Pierre - BDN

Basketball: 4ème journée ré nationale

La 4ème journée de championnat pré national aura lieu ce samedi.

Côté masculin, on jouera samedi à 20h30:

Tamponnaise – St Leu

Etang Salé – BCD

COM – AMML

St Pierre – St Paul

Côté féminin, on jouera samedi à 18h30 avec une seule rencontre avancée ce vendredi:

Tamponnaise2 – BCD (vendredi 20h30)

Port – Tamponnaise

COM – St Leu

St Pierre – St Paul

Volleyball: 3ème journée de R1

La 3ème journée de régionale 1 aura lieu ce week end.

Côté masculin, on jouera à partir de vendredi à 20h30:

VB2CO – Bras Panon (vendredi)

St Denis – St Pierre (vendredi)

TGV – RCO (samedi)

SDOVB – Entre Deux (samedi)

Aigles blancs – St Leu (samedi)

Côté féminin, on jouera samedi à partir de 16h00:

TGV – St André

SDOVB – St Leu

St Denis – VB2CO

St Pierre – Ste Marie

RCO – Entre Deux (dimanche)

Trail: Trail de Grand Bassin

L’Association AAJM organise ce dimanche le trail de grand bassin, sur un tracé de 22km. Le départ et l'arrivée se feront à l'horloge (point de vue Grand Bassin). Les coureurs descendront vers Grand Bassin et remonteront par le sentier Mollaret en direction du parking de Mare à Boue pour ensuite revenir au point de départ par les chemins agricoles et la route. Le départ sera donné à 7h00.

Course à pied: Foulées de la Fraise

L'association Source V Avant organise ses traditionnelles foulées de la fraise ce dimanche à Mont Vert les hauts à St Pierre. La boucle de 20km se fera entre le domaine Vidot et notre Dame de la Paix, principalement sur les sentiers. Le départ sera donné à 7h00 du stade de Mont Vert.

Course à pied: 14ème édition de la Route du Feu

Le SPAC2S organise une course exclusivement réservée à la gente féminine ce dimanche du côté de Grand Coude. Des courses de 5 et 10km seront au programme, ainsi que des courses pour les jeunes filles sur des distances inférieures. Les boucles se feront au niveau du Parc Boisé. Le rendez-vous est fixé à 8h00.

Course à pied: 65ème relais pédestre de St Denis

L'OMS de St Denis organise son traditionnel relais dans les rues de la ville ce dimanche. Les équipes seront composées de 10 relayeurs, le premier et le 10éme relayeurs auront obligation d’être déguisés sous peine de pénalité. Cinq catégories seront proposées: les Clubs, le personnel communal, la Sportive, la Méli Mélo, la Séniors. Chaque catégorie aura sa propre course, avec son propre départ mais toutes se feront sur un tracé de 5,845 km. Le premier départ sera donné à 8h15.

Surf: Pro France

C'est l'épreuve la plus attendue de l'année pour les surfeurs Réunionnais qui évoluent presque à domicile! Le Pro France a débuté hier sur la spot des Guardians à Hossegor, avec Johanne Defay et Jérémy Florès, mais également Jorgann Couzinet, invité pour la seconde fois sur l'épreuve.

Hier, les 3 se sot qualifiés sans encombre pour le 3ème tour sans passer par les repêchages. Couzinet a gagné sa série face à Sebastian Zietz et Jordy Smith, Florès a terminé second derrière Jack Freestone et devant Michel Bourrez et enfin Defay a terminé seconde également derrière Keely Andrew et devant la championne du monde en titre Stéphanie Gilmore.

Aujourd'hui, les grosses conditions de mer ne permettent pas de poursuivre la compétition qui devrait reprendre dès samedi matin, cette fois-ci sur le spot de la Gravière...

sp / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com