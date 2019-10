BONJOUR - Voici les titres développés ce samedi matin 5 octobre 2019 :



Colère des transporteurs : trop tard le fiasco est déjà là

Ce vendredi 4 octobre, les transporteurs tapent du poing sur la table. Ils sont furieux, hors d'eux, fâchés ! Rassemblés au sein d'une plateforme syndicale, ils martèlent leur message "fini le dialogue, place aux actions !"... Enfin non, les transporteurs tentent une dernière fois le dialogue et après ils voient... Le chantier de la NRL est au ralenti depuis un an et demi mais ce qui a mis le feu aux poudres, c'est le projet d'importation de roches mauriciennes d'un transporteur qui a choisi de faire cavalier. À cela s'ajoute l'annonce du groupement d'arrêter le chantier en mars 2020 faute de roches massives. Il n'en fallait pas plus pour que les transporteurs reprennent du service.

Les anti-PMA pour toutes défilent à Saint-Denis

À La Réunion comme sur le reste du territoire national, le projet de loi bioéthique fait débat. Ce samedi 5 octobre 2019, le collectif "liberté-égalité-paternité-marchons enfants" se mobilisera à Saint-Denis à partir de 10 heures. Les manifestants défileront du Jardin de l'État au Square Labourdonnais au Barachois, via la rue de Paris.Il s'agit pour les opposants à ce projet de loi dont l'examen se poursuivra jusqu'au 9 octobre à l'Assemblée Nationale, d'expliquer son refus. Le collectif composé des Associations Familiales Catholiques et des organisations protestantes sont vent debout contre la procréation médicalement assistée étendue à toutes les femmes. Et l'adoption de la mesure en première lecture à l'Assemblée nationale n'a pas du arranger les choses.

La forêt de Mayotte divisée par deux en 30 ans

A Mayotte les arbres vont mal... Le bilan fait froid dans le dos : en 1990, on comptait 11.000 hectares de forêt, aujourd'hui on en dénombre 5.600, auxquels s'ajoutent les 715 hectares de mangrove, selon nos confrères de France Mayotte Matin. La pression de l'homme continue ses ravages. Première cause de la déforestation : l'agriculture. La création d'une Réserve naturelle nationale est sur la table, elle devrait voir le jour en 2020.

A Cuba, des chiens formés à la française pour renifler l'argent

Zulia renifle tout autour de la Lada et n'hésite pas longtemps : entre deux portières se trouve l'échantillon de billets d'euros, caché par un expert français venu à Cuba former une vingtaine de chiens des forces de l'ordre à la détection d'argent.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une météo qui alterne entre éclaircies et passages nuageux

L'humidité va se renforcer ce samedi avec des pluies faibles sur le littoral Est mais qui devraient se dissiper dans la matinée. L'après-midi sera nuageux par contre aussi bien dans l'Est que dans l'Ouest. Les températures vont donc un peu baisser, Matante Rosina a un peu moins chaud tout d'un coup ! Il fera entre 27 et 29 degrés le long du littoral, normal pour la saison, 23 degrés dans les cirques et 17 au volcan.