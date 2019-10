Publié il y a 27 minutes / Actualisé le Vendredi 04 Octobre à 10H03

La ville de la Possession a formé 100 personnes (50 collégiens accompagnés d'un parent) aux gestes qui sauvent ce samedi 5 octobre à 8h30 au gymnase Gaston Dumesnil. Obligatoire à l'école, la formation aux premiers secours et la sensibilisation aux gestes qui sauvent visent à donner aux élèves les moyens d'être des acteurs à part entière de la sécurité au quotidien. Cette formation leur permet d'être sensibilisés et formés à la nécessité d'intervenir, vite et avec des gestes précis. "Elle s'inscrit dans la formation du citoyen en éduquant au sens des responsabilités individuelles et collectives. Chacun de nous peut un jour être amené à porter assistance à autrui" indique la mairie de la Possession. (Photo d'illustration DR)

