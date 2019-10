Le 13ème anniversaire de la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises, qui a eu lieu jeudi 3 octobre 2019 est l'occasion choisie par les TAAF pour le lancement de leur nouveau site internet www.taaf.fr. Nous publions ci-dessous le communiqué des TAAF.

Au terme de 6 mois d’un travail de réflexion, création, rédaction et mise à jour, et s’appuyant sur la société La Jungle Design (Montpellier) retenue pour cette commande, la collectivité propose au public un site institutionnel convivial, résolument moderne et dynamique.

Plus actuel et plus complet, ce nouvel espace permet un accès rapide et facile à l’information et s’inscrit pleinement dans la politique nationale de développement de l’administration électronique, avec pour objectifs d’améliorer la qualité du service au public, de simplifier les relations avec les usagers en levant notamment les contraintes géographiques et temporelles dans leur consultation et leur interaction avec l’information.

Basées sur un nouveau graphisme très réussi et qui laisse la part belle à d’époustouflantes photographies et vidéos des territoires des TAAF et des personnels en action, la navigation fluide et l’ergonomie ont été repensées afin que le site soit lisible sur un grand nombre de plateformes (responsive webdesign).

Suite à son inscription sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, la collectivité des TAAF en profite pour valoriser la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises et proposer un contenu enrichi et pédagogique, via un sous-domaine dédié à la Réserve (reserve-australes.taaf.fr).

