Ce vendredi 4 octobre 2019, le suspens était à son comble et nombre de Réunionnais ont veillé tard devant leur télévision pour savoir si le kok péi réussirait à se qualifier pour l'étape suivante. C'est chose faite, Soan poursuit l'aventure The Voice kids.

Fin août dernier, Soan faisait un carton plein lors des auditions à l’aveugle. Le Réunionnais avait repris " la pli y vé tombé " de Jean-Claude Viadère. Du maloya dans un télécrochet, c’était bien la première fois ! La prestation du saint-andréen avait conquis le jury, Amel Bent, Jenifer, Patrick Fiori et Soprano s’étaient retournés, envoûté par la voix du marmaille. Soan avait choisi d’intégrer l’équipe de Soprano et s’était qualifié pour les battles.

Ce vendredi 4 octobre, le Réunionnais affrontaient les jumeaux polynésiens Lucas et Nathan et la petite Maëline. Pas de maloya pour cette prestation, la chanson imposée par Soprano, le coach des quatre marmaille était " Simon Papa Tara ", un tube de Yannick Noah.

À la fin de la chanson, Amel Bent et Patrick Fiori ont été séduit par la prestation de Soan " il a un petit truc qui fait qu’il sort du lot " s’est exclamée l’interprète de " viser la lune ". Patrick Fiori a, lui, aussi, eu un coup de cœur pour le saint-andréen " je partirai avec Soan avec qui j’avais partagé un petit bout de chanson " a-t-il commenté.

Pour Soprano, le coach de l’équipe, le choix a été vite fait. Le rappeur a apprécié l’humilité, la générosité et la simplicité du Réunionnais " quand tu chantes, tu donnes du cœur mais là, je te voyais, tu essayais de tenir tout le monde pour que tout se passe bien, tu voulais faire des notes mais tu t’es dit ‘je vais essayer de laisser la place’, ça c’est avoir un grand cœur, ça me touche, c’est pour cela que je veux continuer avec toi. "

#TheVoiceKids @sopranopsy4 a tranché : c'est Soan qui ira en 1/2 finale avec lui ! pic.twitter.com/JQEwtP6BxW — The Voice Kids Officiel (@TheVoice_TF1) October 4, 2019

Très heureux, Soan a foncé dans le public pour partager sa victoire avec ses parents. Le père de Soan, Nono du groupe Kilitir semblait particulièrement ému.

#TheVoiceKids Quelle belle émotion entre Soan et son papa 😍 pic.twitter.com/AaKnpY4vOp — The Voice Kids Officiel (@TheVoice_TF1) October 4, 2019

À la fin show, Soan ne réalisait toujours pas "là j’arrive pas à y croire" s'est-il exclamé avant de poursuivre "je sais pas comment expliquer ça, y’avait trop d’émotion." Une fois de plus, Soan a mis La Réunion en lèr, bientôt les demi-finales, on a hâte !

