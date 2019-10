Publié il y a 44 minutes / Actualisé il y a 20 heures

L'humidité va se renforcer ce samedi avec des pluies faibles sur le littoral Est mais qui devraient se dissiper dans la matinée. L'après-midi sera nuageux par contre aussi bien dans l'Est que dans l'Ouest. Les températures vont donc un peu baisser, Matante Rosina a un peu moins chaud tout d'un coup ! Il fera entre 27 et 29 degrés le long du littoral, normal pour la saison, 23 degrés dans les cirques et 17 au volcan. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

