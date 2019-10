Publié il y a 33 minutes / Actualisé il y a 3 heures

À La Réunion comme sur le reste du territoire national, le projet de loi bioéthique fait débat. Ce samedi 5 octobre 2019, le collectif "liberté-égalité-paternité-marchons enfants" se mobilisera à Saint-Denis à partir de 10 heures. Les manifestants défileront du Jardin de l'État au Square Labourdonnais au Barachois, via la rue de Paris.Il s'agit pour les opposants à ce projet de loi dont l'examen se poursuivra jusqu'au 9 octobre à l'Assemblée Nationale, d'expliquer son refus. Le collectif composé des Associations Familiales Catholiques et des organisations protestantes sont vent debout contre la procréation médicalement assistée étendue à toutes les femmes. Et l'adoption de la mesure en première lecture à l'Assemblée nationale n'a pas du arranger les choses.

