La truite sera à l'honneur ce samedi 5 octobre 2019 sur les berges de la la rivière Langevin à Saint-Joseph. La fête se déroule le jour de l'ouverture de la pêche à la truite sur l'île. Un village Pêche Nature sera également installé près de la centrale hydroélectrique EDF. Des ateliers d'initiation à la pêche seront proposés aux enfants. (Photo d'illustration rivière Langevin rb/www.ipreunion.com)

Les personnels de la Fédération de la pêche, le Rando Club de Saint-Joseph et le Comité Départemental de randonnée seront présents. Ces deux derniers encadreront deux randonnées le long de la Rivière Langevin, l'une plus "santé" et l'autre plus "sportive". Attention, le nombre de places étant limité, il faut réserver au 0692 31 45 30.

