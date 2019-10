Ce vendredi 4 octobre, les transporteurs tapent du poing sur la table. Ils sont furieux, hors d'eux, fâchés ! Rassemblés au sein d'une plateforme syndicale, ils martèlent leur message " fini le dialogue, place aux actions ! "... Enfin non, les transporteurs tentent une dernière fois le dialogue et après ils voient... Le chantier de la NRL est au ralenti depuis un an et demi mais ce qui a mis le feu aux poudres, c'est le projet d'importation de roches mauriciennes d'un transporteur qui a choisi de faire cavalier. À cela s'ajoute l'annonce du groupement d'arrêter le chantier en mars 2020 faute de roches massives. Il n'en fallait pas plus pour que les transporteurs reprennent du service.

Les transporteurs ne savent plus à quel saint se vouer. Désespérés, trahis et excédés, ils pointent tout le monde du doigt. La Région, qui, selon eux, a manqué à sa parole "au départ, ce chantier était prévu en tout viaduc puis avec le maître d’ouvrage et l’État, il a été décidé de faire une moitié digue, une moitié viaduc. La commande publique était en berne, la digue, c’était la solution pour faire travailler l ‘économie locale - les agriculteurs, les salariés du BTP et les agriculteurs -. Aujourd’hui, on nous dit qu’on va arrêter ce chantier, on a été trahis, les transporteurs, les agriculteurs, les terrassiers, on a tous été trahis" s’insurge Jean-Gaël Rivière, le président de la Fédération nationale des transporteurs routiers.

Première fois que les transporteurs balancent autant et s’en prennent directement à la Région. Jusqu’ici, le patron de la pyramide inversée avait réussi à calmer leur courroux mais on dirait bien que cette fois, ils soient en roues libres et prennent leur indépendance. Mais ce coup de sang pourrait juste être passager. Actuellement, Didier Robert est hors département, son retour en terre réunionnaise pourrait changer la donne. Et faire passer l’envie aux transporteurs de bloquer la collectivité avec leurs poids lourds.

Aussi dans le viseur des transporteurs, le conseil départemental. Ils demandent des comptes ou plutôt que la collectivité mette la main à la poche. L’aménagement des terres agricoles une compétence du Département. Ces derniers n’ont cessé de plébisciter une solution qui pourrait pallier la problématique des carrières : tirer les andains dans les champs des agriculteurs réunionnais, ce qui permettrait de trouver une partie des roches massives manquantes et donc de continuer le chantier le temps que les multiples procédures juridiques en cours concernant les carrières se terminent. Mais cette alternative demande une rallonge, alors les transporteurs se tournent vers le conseil départemental.

En parlant de carrières, les écologistes ont en aussi pris pour leur grade. Pour les transporteurs, ils seraient la cause de tous les maux. " Le manque de roches massives, c’est de leur faute. La Réunion est le seul département ultramarin a ne pas avoir de carrière ! Et eux aussi passe sur cette route du littoral, c’est dangereux aussi pour eux et leurs familles, on ne peut pas rester comme ça. C’est hallucinant, comment va-t-on construire l’écocité ? " s’interroge Jöel Mongin, le président de la Fédération des transporteurs de l’océan Indien.

Et bien sûr, ils ont aussi tiré à boulets rouges sur les services de l’État. Plus particulièrement, la Deal (direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement). Les transporteurs veulent que l’État assouplisse les critères du protocole andains, ce qui permettrait d’alléger les conditions pour tirer les andains dans les champs et de réduire la paperasse.

Le groupement, notamment les entreprises attributaires du marché de la digue ont aussi été égratignées au passage " le groupement joue avec nous, ils font le yoyo. Un jour vous travaillez, le lendemain, on vous dit de ne pas venir. On est à leur disposition " s’exclame Didier Hoareau. Autre reproche, le fait que le projet d’importation de roches en provenance de Maurice ait été durant un instant envisagé. Malgré le fait que le groupement ait fait rapidement volte-face et se soit engagé noir sur plan à ne pas utiliser cette alternative, les transporteurs sont toujours remontés " on nous a juste dit que ce n’était pas d’actualité… " précise Jean-Bernard Caroupaye.

Les transporteurs en veulent à la terre entière, à ceux qui sont impliqués de près ou de loin voire pas du tout dans ce dossier. À les écouter, on devrait faire de ce chantier de la Nouvelle route du littoral une grande cause nationale ! Ils font planer la menace du blocage des administrations mais ne se mouillent pas quant à une date précise du début du mouvement. Les transporteurs soufflent le chaud et le froid. À tel point qu’on se demande s’ils vont finalement descendre dans la rue comme ils menacent de le faire depuis dix jours déjà…

Et le timing dans tout ça ? On ne peut pas dire que la débâcle sur le chantier de la NRL date d’aujourd’hui ! Des années que les procédures juridiques sont lancées, des années que les roches massives sont introuvables, des années que le maître d’ouvrage et le groupement tente par tous les moyens de trouver une alternative… Des années que ce chantier a du plomb dans l’aile. Des années aussi que les transporteurs crient au scandale mais finissent à chaque fois par se calmer.

Cette colère des transporteurs est un énième épisode dans cette série navrante qu’est devenue ce chantier. Ils peuvent gesticuler, accuser, menacer, se mobiliser… Le chantier de la Nouvelle route du littoral est un fiasco, rien n’y changera.

fh / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com