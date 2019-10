Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 30 septembre vendredi 4 octobre 2019 sur Imaz Press :



- Lundi 30 septembre : Cachez donc ces roches mauriciennes qu'on ne saurait voir

- Mardi 1er octobre : Maloya la sort dann fé noir, la rant dann fé klèr

- Mercredi 2 octobre : Imaz Press ouvre une nouvelle rubrique et vous donne la parole - le cari bichiques stigmatisé: koz azot

- Jeudi 3 octobre : XL Airways : une porte de plus qui se ferme dans le ciel réunionnais

- Vendredi 4 octobre : Retour de la dengue en 2020 : les autorités sanitaires se préparent

Le chantier de la nouvelle route du littoral n'avance plus. La Région et le groupement d'intérêt économique font face à un problème de taille : l'approvisionnement du chantier en roches massives. Aujourd'hui, il en manque deux tonnes. Pour l'ouverture et l'exploitation des carrières, actuellement, c'est le statu quo. Alors d'autres solutions commencent à émerger : tirer des andains dans les champs agricoles, ouvrir une carrière à Sans Souci... Dernièrement, l'une de ces propositions a fait couler beaucoup d'encre : l'importation de roches en provenance de Maurice. Le projet n'a pas fait l'unanimité, loin de là...

C'était le 1er octobre 2009 : le maloya, poumon de la musique réunionnaise, entre alors au patrimoine mondial culturel de l'Unesco. Héritage des anciens esclaves de l'île, le maloya fut longtemps un chant subversif, caché des colons, pour exprimer sa douleur et sa colère après de dures journées de labeur. Sorti de l'ombre, le maloya fait aujourd'hui la fierté des Réunionnais. A la fois chant et danse, l'art perdure et traverse les époques. En festival, sur les scènes de concert et même sur les plateaux de télévision, le maloya est plus que jamais au coeur du patrimoine réunionnais.

Le cari bichiques insulté dans un télé-crochet diffusé sur W9, sacrilège ! Il n'en fallait pas plus pour que les Réunionnais prennent la mouche et s'emballent. Pas touche à notre caviar péi ! Les médias locaux ont en fait leurs choux gras, ça a cliqué sec sous les articles. Cari bichiques, rougail saucisses, informations insolites, controversées, qui sortent de l'ordinaire ... Dès que ça fait causer, on écrit un article et Imaz Press n'échappe pas à la règle. Mais est-ce vraiment cela informer la population ? Est-ce le rôle des médias ? Et vous qu'en pensez-vous ? On vous donne la parole dans notre nouveau rendez-vous du mercredi, le bien nommé "koz azot". À chaque fois, un sujet qui fait débat sera abordé. Sur les réseaux sociaux, un sondage sera rattaché au sujet auquel vous pourrez répondre et commenter. Discutons à bâtons rompus, votre avis nous intéresse !

Plus que jamais, l'avenir de XL Airways est incertain. En redressement judiciaire depuis lundi 22 septembre, la compagnie française cherche un repreneur mais sans succès. Alors que son sort devait être fixé par le tribunal de Bobigny ce mercredi 2 octobre, une nouvelle offre de reprise vient, tel un coup de théâtre, retarder le délibéré qui ne sera finalement rendu que vendredi 4 octobre. L'offre en question vient de Gérard Houa, qui avait échoué à reprendre Aigle Azur... Celui-ci propose de reprendre la moitié seulement des 570 collaborateurs de la compagnie. Il propose aussi de supprimer plusieurs destinations... dont La Réunion. Pour les habitants de l'île intense, c'est un nouveau coup dur, alors qu'ils sont déjà suffisamment pénalisés par leur statut d'ultramarin. Car cette compagnie aérienne qui pourrait bien être liquidée restait la moins chère parmi celles qui desservent l'île.

Après le retour des beaux jours et donc de la chaleur, les moustiques reviennent. Et avec eux les maladies notamment la dengue. L'Agence régionale de santé (ARS) et l'Etat qui mènent conjointement une lutte anti-vectorielle acharnée depuis plusieurs mois se préparent déjà à une reprise de l'épidémie, assurée pour 2020. Le tout est de limiter la propagation du virus. Mais une chose est certaine : le soleil et les fortes pluies feront revenir les moustiques, alors autant garder en tête les bons gestes. Les autorités de leur côté vont renforcer les techniques de piégeage et d'élimination des gîtes larvaires.