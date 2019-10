BONJOUR - Voici les titres développés ce dimanche matin 6 octobre 2019 :



La fraise est en fête à Montvert les Hauts

La fête de la fraise se termine ce dimanche 6 octobre, pour une troisième journée de festivité à Montvert les Hauts, au domaine Vidot à Saint-Pierre. Marché gourmand, course, animations en tout genre... il y en a littéralement pour tous les goûts. L'occasion de rappeler que les "fraisiculteurs", ceux qui cultivent la fraise, sont une soixantaine à La Réunion et plus des deux tiers pratiquent la culture en pleine terre. Si comme chaque année, 100.000 plants de fraises sont importés, des variétés péi sont également testées, comme la fraise Armelle qui fait déjà ses preuves.

Ekumen, le site qui met les produits ultramarins en avant

Les produits des Outre-mer sont-ils assez connus des Français de l'hexagone ? Pour Jean-Pascal Schaefer, la réponse est non. Ce Marseillais a donc décidé de lancer "Ekumen", un site qui cherche à valoriser et donner plus de visibilité aux produits ultramarins, notamment ceux de La Réunion. Vanille, épices, thé, et même tee-shirts... les produits sont onéreux mais issus du circuit court laissant une plus grosse marge aux producteurs.

Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press : Roches mauriciennes, maloya, sondage, XL Airways, dengue

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 30 septembre vendredi 4 octobre 2019 sur Imaz Press :

- Lundi 30 septembre : Cachez donc ces roches mauriciennes qu'on ne saurait voir

- Mardi 1er octobre : Maloya la sort dann fé noir, la rant dann fé klèr

- Mercredi 2 octobre : Imaz Press ouvre une nouvelle rubrique et vous donne la parole - le cari bichiques stigmatisé: koz azot

- Jeudi 3 octobre : XL Airways : une porte de plus qui se ferme dans le ciel réunionnais

- Vendredi 4 octobre : Retour de la dengue en 2020 : les autorités sanitaires se préparent

Du miel pour "panser" les blessures de guerre d'un village

Sous sa combinaison et son voile, invulnérable aux dards des abeilles, Yina Ortiz prend grand soin d'une ruche. L'essaim et le miel sont des alliés pour "panser" les blessures de son village de Colombie, théâtre d'un massacre par des paramilitaires.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Quelques averses prévues dans l'après-midi

Un peu comme la veille, la journée de ce dimanche se partagera entre des belles trouées de lumière, et des passages plus humides. Il faudra s'attendre à quelques pluies dans l'après-midi clairsemées sur l'île. La mer sera bien agitée sur la côte Est, soyez prudents. Suivez l'exemple de Matante Rosina : elle ne prend pas de risques et reste sur la terre ferme !