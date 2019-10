Publié il y a 38 minutes / Actualisé le Vendredi 04 Octobre à 12H15

Les produits des Outre-mer sont-ils assez connus des Français de l'hexagone ? Pour Jean-Pascal Schaefer, la réponse est non. Ce Marseillais a donc décidé de lancer "Ekumen", un site qui cherche à valoriser et donner plus de visibilité aux produits ultramarins, notamment ceux de La Réunion. Vanille, épices, thé, et même tee-shirts... les produits sont onéreux mais issus du circuit court laissant une plus grosse marge aux producteurs.

