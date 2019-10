Publié il y a 37 minutes / Actualisé le Vendredi 04 Octobre à 14H01

La fête de la fraise se termine ce dimanche 6 octobre, pour une troisième journée de festivité à Montvert les Hauts, au domaine Vidot à Saint-Pierre. Marché gourmand, course, animations en tout genre... il y en a littéralement pour tous les goûts. L'occasion de rappeler que les "fraisiculteurs", ceux qui cultivent la fraise, sont une soixantaine à La Réunion et plus des deux tiers pratiquent la culture en pleine terre. Si comme chaque année, 100.000 plants de fraises sont importés, des variétés péi sont également testées, comme la fraise Armelle qui fait déjà ses preuves. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

