Publié il y a 36 minutes / Actualisé le Jeudi 03 Octobre à 07H29

La Semaine Bleue propose un temps privilégié, chaque année, pour informer et sensibiliser l'opinion sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle, sur les préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes âgées, sur les réalisations et projets des associations. Cet événement national est l'occasion pour les acteurs qui travaillent régulièrement auprès des aînés, d'organiser tout au long de la semaine des animations qui permettent de créer des liens entre générations en invitant le grand public à prendre conscience de la place et du rôle social que jouent les " seniors " dans notre société. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

