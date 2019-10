Publié il y a 1 heures / Actualisé le Vendredi 04 Octobre à 06H36

Un peu comme la veille, la journée de ce dimanche se partagera entre des belles trouées de lumière, et des passages plus humides. Il faudra s'attendre à quelques pluies dans l'après-midi clairsemées sur l'île. La mer sera bien agitée sur la côte Est, soyez prudents. Suivez l'exemple de Matante Rosina : elle ne prend pas de risques et reste sur la terre ferme ! (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

