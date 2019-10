Publié il y a 18 minutes / Actualisé le Vendredi 04 Octobre à 07H57

Le Groupe Opale Alsei porte un projet d'aménagement sur le secteur de Gillot à Sainte-Marie. Nommé " Espace économique Roger Payet ", il proposera sur plus de 50 hectares une nouvelle offre de services, de bureaux, de commerces, d'activités et de logements, à côté de l'aéroport Roland Garros. Organisée du 7 octobre au 7 novembre 2019, la concertation permettra de présenter le projet en détail aux habitants et de recueillir leurs contributions. Premier rendez-vous de la concertation le lundi 7 octobre, avec une réunion publique d'information. (Photo d'illustration Gillot rb/www.ipreunion.com)

