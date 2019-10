Les retrouvailles entre la JS Saint-Pierroise et l'AS Jeanne d'Arc ont été pleines de suspens ce dimanche 6 octobre 2019. Après une première mi-temps intense mais sans but, c'est finalement en seconde période que Pascal Razak, le numéro 10 de la Saint-Pierroise a marqué l'unique but de la rencontre. Les Saint-Pierrois gardent donc leur titre de champions de La Réunion pour la deuxième année consécutive, en s'imposant face à la Jeanne d'Arc 1-0. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Plus de 4.000 spectateurs étaient rassemblés pour suivre ce choc des titans au stade Michel Volnay. Pascal Razak, auteur de l'unique but du match, a délivré son équipe à la 81ème.

Ses premiers mots après la rencontre au micro de notre confrère Gaétan Dumuids de RLT Réunion : "c’était pas un match facile, chaque année c’est la même chose. On a montré qu’on est une grande équipe, un grand club. On a progressé et on a montré que le foot se joue collectivement, on était solides, on attendait ce moment. Je suis très content pour moi, pour mes stats et très heureux pour le public, parce qu’on est chez nous."

Retrouvez les images de cette rencontre :

