BONJOUR - Voici les titres développés ce lundi matin 7 octobre 2019 :



- Uber Eats et son modèle économique décrié débarquent à La Réunion

- Trophée des roses des sables : un rallye 100% féminin

- Le salon Athéna revient à Saint-Pierre pour la quatrième édition

- Saint-Paul : les gramounes à l'honneur

- La pa Météo France i di, sé zot i di - soleil dans l'ouest, pluie dans l'est

Uber Eats et son modèle économique décrié débarquent à La Réunion

Uber, c'est ce géant américain de la technologie spécialisé dans le service. Au départ une application pour mettre en relation un utilisateur et un conducteur réalisant un service de transport. Une révolution et surtout, une opération couronnée de succès pour la start-up. La multinationale ne s'est pas arrêtée en si bon chemin, elle a lancé Uber Eats, une plateforme de livraison de repas à domicile. Arrivée en mars 2016 dans l'hexagone, Uber Eats a bousculé les habitudes de consommation des métropolitains. Uber Eats devrait débarquer à La Réunion d'ici la fin de l'année. Mais au delà de l'aspect pratique, le géant de la tech sera scruté à la loupe notamment sur les conditions de travail de ses livreurs. Depuis plusieurs années, Uber Eats et ses concurrents sont dans le collimateur de la justice car ces plateformes de livraison flirtent avec l'illégalité...

Trophée des roses des sables : un rallye 100% féminin

Du 15 au 27 octobre 2019, c'est une équipe de deux Réunionnaises qui s'envolera vers le Maroc pour participer au trophée des Roses des sables. Une course d'orientation à 4x4, 100% féminin, dont les bénéfices seront reversés à quatre associations qui luttent contre le cancer du sein et la précartité. Clara et Clarisse , totalement novices en la matière, ont rendez-vous dès le 15 octobre à Biarritz pour commencer la formation avant de parcourir 6000 km, de la France au désert marocain.

Le salon Athéna revient à Saint-Pierre pour la quatrième édition

Le salon Athéna se déroulera cette année pour la quatrième fois dans les jardins de la plage de Saint-Pierre du 10 au 13 octobre 2019. Pendant quatre jours, les agents de la médiathèque et des autres services municipaux travailleront en commun. Cette année le thème central proposé à la réflexion du public et des intervenants par le comité d'organisation abordera la question majeure : "Ecrire et penser le monde".

Saint-Paul : les gramounes à l'honneur

Les gramounes de Saint-Paul seront à l'honneur lors de la Semaine Bleue qui se déroulera du lundi 7 au dimanche 13 octobre 2019. Pour cette 68ème édition de la manifestation, les actions et les animations seront axées sur la thématique de l'environnement, de la santé, du bien-être et de la prévention. "Les Mafatais seront également mis à l'honneur lors de cette Semaine Bleue. Porté par le CCAS, cet événement mobilise les associations de la troisième jeunesse -actifs ou en sommeil- réparties sur la commune. Focus sur le programme de cette semaine qui met nos aînés au coeur des animations.

La pa Météo France i di, sé zot i di - soleil dans l'ouest, pluie dans l'est

Un temps maussade sur La Réunion ce lundi 7 octobre 2019. Dans la matinée, l'île sera coupée en deux annonce Matante Rosina. Du soleil sur une moitié ouest, des averses sur l'autre moitié. Au fur et à mesure de la journée, le soleil reviendra notamment dans le nord et le sud tandis que des nuages feront leur apparition dans les hauteurs de l'ouest. À noter qu'une petite houle d'alizé déferlera de Sainte-Marie à la Pointe de la Table. Et chez vous, quel temps fait-il ?