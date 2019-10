La friche de l'ancien site Foucque au Chaudron a été entièrement réhabilitée pour en faire un nouveau parc d'activités commerciales appelé "Le Village". Il s'agit d'un nouvel espace commercial, dont l'esthétique industrielle a été conservée. Le parc s'étend sur plus de 5.000 m2 parmi lesquels on retrouve des magasins, des restaurants, et des espaces de sports et loisirs.

Le choix a été fait de réhabiliter le site originel plutôt que de déconstruire pour rebâtir, en utilisant de l’acier corten, utilisé notamment pour sa résistance atmosphérique. L’ouvrage est le plus grand bâtiment à La Réunion à utiliser ce matériau mieux résistant dans le temps selon le cabinet Aropen Architectes, responsable de l'ouvrage.

Ce programme de réhabilitation répond à la fois à des exigences écologiques et commerciales. Le Village se situe près de la Technopole, de la zone industrielle du Chaudron, de la ZAC triangle et de la zone d’activité de Foucherolles. Une zone dense et propice à l'emploi.

Le parc d’activités commerciales s'éteend sur plus de 5.000 m2. Plus de la moitié (3.000 m2) est dédiée à la surface de vente. Sur le plan de la restauration, six offres différentes sont prévues, ainsi qu'une terrasse de 250 m2 pour une capacité de 225 places assises. Un large choix de restauration sera proposé de la traditionnelle cuisine créole au sushis, en passant par un bar à salade et une crêperie. Trois espaces dont deux de 315 m2 et un de 329 m2 sont dédiés aux activités sportives et aux loisirs. En terme de stationnement, la zone accueillera 190 places de parking.

La commercialisation d’un certain nombre de cellules est actuellement en cours et les locaux sont en phase d’aménagement par certaines enseignes, notamment La Case à Pains qui pourrait créer 16 emplois sur le site et à long terme 23.

