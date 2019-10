Suite à un accident mortel survenu le 16 septembre 2019 à 20h55 à Saint-Leu, où un motocycliste a perdu la vie, une opération " retour sur lieu du drame" a été réalisée ce lundi 7 octobre 2019 de 15h à 17h30. Au total, 5 dépassements de vitesse ont été observés, ainsi que 5 non respects des distances de sécurité. Un automobiliste a été contrôlé à la vitesse de 174 km/h au lieu des 110 km/h autorisés. (Photo d'illustration gendarmerie)

Cette opération a mobilisé 4 COB Saint-Leu, 5 motocyclistes Bmo Saint-Paul, 2 gendarmes BGTA et un adjoint EDSR. Concernant les moyens engagés : un drone a été utilisé, ainsi qu'un appareil de contrôle de la vitesse.

Les 5 motocyclistes interceptent les véhicules en infractions et les dirigent vers le poste de contrôle situé à l'échangeur du Portail. Le drone a été mis en oeuvre afin de contrôler le flux de circulation et détecter les fautes de comportements tels que "le non respect des distances de sécurité, les dépassements par la droite, les absences de clignotant" informe la gendarmerie.

Le bilan de l'opération :

- 5 dépassements de la vitesse autorisée. Un automobiliste a été contrôlé à la vitesse de 174 km/h au lieu des 110 km/h autorisés, conduisait avec un permis invalide, et ce en état de récidive légale. Un deuxième conducteur a été contrôlé à 159 km/h, a du laisser son permis aux gendarmes.

- 5 non respects des distances de sécurité

