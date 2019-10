Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 8 heures

Un temps maussade sur La Réunion ce lundi 7 octobre 2019. Dans la matinée, l'île sera coupée en deux annonce Matante Rosina. Du soleil sur une moitié ouest, des averses sur l'autre moitié. Au fur et à mesure de la journée, le soleil reviendra notamment dans le nord et le sud tandis que des nuages feront leur apparition dans les hauteurs de l'ouest. À noter qu'une petite houle d'alizé déferlera de Sainte-Marie à la Pointe de la Table. Et chez vous, quel temps fait-il ? (photo rb.www.ipreunion.com)

