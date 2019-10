Du 15 au 27 octobre 2019, c'est une équipe de deux Réunionnaises qui s'envolera vers le Maroc pour participer au trophée des Roses des sables. Une course d'orientation à 4x4, 100% féminin, dont les bénéfices seront reversés à quatre associations qui luttent contre le cancer du sein et la précartité. Clara et Clarisse , totalement novices en la matière, ont rendez-vous dès le 15 octobre à Biarritz pour commencer la formation avant de parcourir 6000 km, de la France au désert marocain.

Le duo, amies et collègues dans la vie de tous les jours, s'enthousiasme de participer à ce rallye humanitaire. "C'est une expérience hors du commun, qui collabore entre autres avec Octobre rose, et qui nous permet d'emporter avec nous 10 kg de matériel à distribuer aux enfants du désert" explique Clara.



Ce rallye n'est par ailleurs pas une course de vitesse, mais une course d'orientation où chacun s'entraide, ce qui a charmé les deux compétitrices. "C'est vraiment une action solidaire, où chacune va se soutenir pour arriver au bout des épreuves, qui a des valeurs" explique le duo. "C'est vraiment la solidarité qui nous a motivé à participer" continuent-elles.



C'est par hasard que les femmes ont entendu de ce rallye : un ami lointain a été bénévole plusieurs années sur le site, et par bouche-à-oreille, Clara en a entendu parler. "On en a parlé un peu, et l'aventure a commencé, alors qu'on n'a absolument aucune expérience en la matière, explique Clara, depuis on s'est beaucoup renseigné et on a suivi une formation en orientation et en conduite de 4x4 pour se préparer un minimum".



C'est d'ailleurs cet aspect inconnu qui leur a plu. "Nous sommes les premières Réunionnaises à participer à cette course, et c'est tune course internationale avec plus de 110 équipages en 4x4" expliquent-elles.



Le départ est donné ce mercredi 9 octobre direction Biarritz pour se préparer à la course. Le 16 octobre, elles traverseront toute l'Espagne avant d'arriver au Maroc. Concernant l'itinéraire, aucune information ne sera dévoilée avant la veille du départ. Une belle aventure humanitaire pour les deux femmes.

