BONJOUR - Voici les titres développés ce mardi matin 8 octobre 2019 :



- Nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites

- Mystère autour de la mort d'un garçon de 12 ans à Mayotte

- Saint-Paul: coup d'envoi de la Semaine Bleue

- La pa Météo France i di, sé zot i di : Du beau temps à prévoir pour l'après-midi

Nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites

Ce mardi 8 octobre 2019, les syndicats se mobilisent contre la possible réforme des retraites à venir. La CGTR, FO, Retraités Fonction Publique, l'UCR et la CFTC appellent à manifester devant la CGSS de Saint-Denis. Les syndicats accusent ce projet de réforme de creuser encore plus les inégalités, avec une retraite à point plutôt que solidaire. Ils se sont donc donné rendez-vous ce mardi à 10 heures devant les locaux de la Sécurité sociale de Saint-Denis.

Mystère autour de la mort d'un garçon de 12 ans à Mayotte

La semaine dernière, un jeune garçon de 12 ans est mort aux urgences de Dzoumogné, à Mayotte. En premier lieu, c'est l'hypothèse d'une intoxication alimentaire qui a été évoquée. Mais aucune preuve pour le moment, aucun cas d'intoxication alimentaire n'ayant été signalé auprès des médecins de la zone. Devant la persistance des rumeurs, le procureur a ouvert une enquête. Celle-ci permet déjà de faire la lumière sur plusieurs points : le jeune garçon était malade depuis plusieurs jours, et il ne déjeunait pas à la cantine de son collège. L'Agence régionale de santé de son côté n'a détecté aucune trace de contamination dans les analyses effectuées.

Saint-Paul: coup d'envoi de la Semaine Bleue

C'est parti pour la Semaine Bleue, une semaine entièrement consacrée à nos gramounes. L'inauguration de cette 68ème édition s'est déroulée ce lundi 7 octobre 2019 à l'Ehpad Gabriel Martin en présence du personnel de l'Ehpad, de ses 60 résidents, et des 32 représentants des associations qui oeuvrent auprès des personnes âgées.

Du beau temps à prévoir pour l'après-midi

Si le soleil devrait être de mise sur le nord, l'ouest et le sud ce mardi 8 octobre 2019, l'est devrait lui connaître des averses toute la matinée. Le beau temps devrait se généraliser sur toute l'île au fil de la journée. Attention aux rafales de vent de 60 km/h dans l'ouest.