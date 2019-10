Le Roxy Pro France a mis du temps à se lancer ce mardi 8 octobre, à Hossegor, car la météo n'était pas au beau fixe. Face à ses concurrentes, notamment ,la très forte Sally Fitzgibbons, Johanne Defay a prouvé sa performance.

Ce lundi 7 octobre elle avait déjà brillé grâce à un tube mémorable pour lequel elle avait obtenu la note de 9,10. Cette fois, Johanne s'est v ue attribuer un 9,40 ! Sa manoeuvre a beaucoup plu aux juges, comme le notent les journalistes de L'Equipe. Elle a donc pu prendre la tête à 10 minutes de la fin.

Regardez :

.@johannedefay dropping the hammer in the #RoxyPro Quarterfinals 🔨 @roxy pic.twitter.com/De9EtXS68R