Du lundi 7 au samedi 12 octobre 2019, l'université de La Réunion organise la semaine internationale. Pour l'occasion, de nombreux ateliers, activités et rencontres sont organisés pour les étudiants. Retrouvez le programme ci-dessous.

Mardi 8 octobre

12h00-14h00, Parvis de la cafétéria site du Moufia : Forum de la mobilité



Les étudiants partis en mobilité internationale (études et stages), et les étudiants internationaux actuellement à l'Université de La Réunion, échangeront sur leur expérience



Avec la participation de la Direction des Relations Internationales, la Maison des Langues, l'Institut Confucius, le CRIJ (Centre Régional d’Information Jeunesse), ISRUN (International Students of Reunion Island), l'Association des étudiants comoriens et l'Association des étudiants africains.



Mercredi 9 octobre

Soirée internationale organisée par ISRUN au Mahé La Bourdonnais (Saint-Denis)

Jeudi 10 octobre

12h30-13h00, BU Droit Lettres, salle d’expo : Pièce de théâtre " Mariaz Réionan ", par Kab’Art Klub

12h00-13h00, Salle du conseil (UFR SHE, campus du Tampon) : Réunion d’information sur le programme ISEP à destination des étudiants du Tampon

13h00-14h00, Amphi 1 – Latchoumanin (UFR LSH) : Réunion d’information sur le programme Erasmus+ à destination des étudiants

13h00-14h00, Amphi 5 – Sudel Fuma (UFR LSH) : Réunion d’information sur le programme Erasmus+ à destination des personnels

Vendredi 11 octobre

11h : Vernissage de l'exposition " Etudiants, enseignants : portraits d’une Europe ouverte aux mondes, Témoignages sur les projets Erasmus+ MIC à l’UR depuis 2016" en BU Droit-Lettres suivie de l'inauguration de la Casa de Babel, salle dédiée aux ateliers de conversation en langues étrangères déployée dans le cadre du "Plan Bienvenue en France".

13h30 : Pour la première fois cette année, une journée d'accueil spécifique pour les étudiants internationaux inscrits à l'Université en dehors de tout programme d'échanges se tient pour 450 étudiants. Cet après-midi d'information et de découverte du campus du Moufia s'inscrit également dans le cadre du Plan "Bienvenue en France".



18h00-18h45, Amphi bioclimatique – 550 : Pièce de théâtre " Mariaz Réionan ", par Kab’Art Klub

Samedi 12 octobre

Toute la journée : Sortie plage à Etang-Salé les Bains organisée par ISRUN

15h00-16h00, Amphi bioclimatique - 550 : IC Days – Journée internationale des Instituts Confucius. Au programme : Témoignages d'élèves revenus de Chine sur leurs études et leur séjour en Chine et jeu concours de connaissances générales sur la Chine