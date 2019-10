Le secteur du BTP est plus que jamais dans le rouge. Ce mardi 8 octobre 2019, les acteurs de la fédération réunionnaise faisaient le point sur l'année 2019, la plus faible depuis 10 ans concernant les constructions de logements sur les marchés publics. La FRBTP redoute un schéma similaire pour 2020. Un espoir cependant, l'arrivée du Plan logement Outre-mer (PLOM) qui pourrait donner un nouvel élan au secteur, encore faut-il tenir jusque là. Les entrepreneurs réclament donc au gouvernement "une bulle d'oxygène" pour tenir l'année prochaine. Autres attentes à l'approche de la venue du président sur l'île, le 23 octobre prochain, discuter sérieusement du chantier de la NRL et de la problématique des carrières.

Les chiffres de 2019 sont disponibles et ils ne sont pas bons : cette année est la pire en terme de logement et d'engagement public depuis 2010. "Nous étions à 445 millions d'euros en prévisions globales pour l'année, et le niveau d'engagement de la commande publique n'était pas encore atteint à sa moitié. Il reste moins de 4 mois pour la moitié des travaux prévus" explique Anthony Lebon, président de la FRBTP. "On redoute la même chose pour 2020. On a optimisé les coûts de construction et les normes techniques. On essaie d'être des facilitateurs, aujourd'hui on ne peut pas faire plus."

Le PLOM (plan logement outre-mer) est un espoir, "une embellie sans précédent pour tous les secteurs, tout le tissu économique local" ajoute le président de la FRBTP. Mais le PLOM n'arrive qu'en 2021 voire, le temps de lancer les chantiers, 2022... "Nous demandons une bulle d'oxygène au gouvernement pour tenir jusque là."

Avec la venue du chef de l'Etat, les acteurs du BTP espèrent "discuter avec lui de la NRL et des carrières, qu'il nous aide à trouver une transition pour 2019 et 2020".

Par ailleurs, autre projet à venir : relancer l'engouement des jeunes pour le BTP. Vendredi 11 octobre, seront organisés les "coulisses du BTP" pour leur 17ème édition, avec l'ouverture de 6 chantiers. Près de 700 visiteurs attendus, la majorité étant des scolaires. Des ateliers seront préparés, pour découvrir les chantiers, et en savoir plus sur les métiers du BTP.

