En provenance de Métropole, Naïl Varatchia, 25 ans, surnommé "l'Egyptien", arrive à La Réunion ce mardi matin 8 octobre 2019 sous l'étroite surveillance des forces de l'ordre. Il va être transféré de sa prison de l'Hexagone pour achever de purger dans l'île sa peine de huit ans de prison, assortis d'une période de sûreté des deux tiers de la condamnation. Cette décision avait été prononcée par le tribunal de Paris le le 4 octobre 2018. Le jeune homme était poursuivi pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Prédicateur salafiste présumé, il aurait incité plusieurs jeunes de La Réunion à partir faire le jihad en Syrie. L'un de ces jeunes est ensuite mort en Irak.

Naïl Varatchia, surnommé "l'Egyptien" du fait de sa bonne maîtrise de l'arabe, avait été arrêté à La Réunion le mardi 2 juin 2015 dans le cadre du coup de filet antiterroriste et transféré à Paris dans la nuit du dimanche 7 au lundi 8 juin 2015. Mis en examen à Paris puis incarcéré il avait été jugé trois ans plus tard.

La filière jihadiste supposée avait été démantelée localement par les policiers de la direction générale de la sécurité intérieure en juin 2015. Naïl Varatchia, alors âgé de 21 ans, avait été été interpellé à Saint-Denis en même temps que quatre autres personnes.

Deux frères jumeaux alors âgés de 18 ans que Naïl Varatchia aurait incités à rejoindre l'organisation Etat islamique en Syrie étaient ensuite mis en examen pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes terroristes. Un jeune père de famille de 24 ans approché par l'Egyptien avait pour sa part été remis en liberté à l'issue de sa garde à vue sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui-même.

Une mère de famille de 62 ans à qui il reprochait d'avoir envoyé 1.500 euros en 2014 à son fils avait aussi été mise hors de cause par l'enquête et aucune charge n'avait été retenue contre elle. Son fils se trouvait en Turquie avec son épouse et projetait de partir en Syrie.

Le profil de Naïl Varatchia avait été jugé beaucoup plus inquiétant et le jeune homme avait été transféré à Paris dans la nuit du dimanche 7 au lundi 8 juin 2015 et mis en examen ce lundi à Paris et incarcéré. Il avait été présenté devant les magistrats de la 16ème Chambre du Tribunal de grande instance de la capitale chargée des affaires de terrorisme.

Ancien élève du célèbre lycée catholique Levavasseur et titulaire d'un baccalauréat scientifique en 2011, Naïl Varatchia n'était pas destiné à devenir le "cerveau" présumé d'une filière jihadiste. Le jeune homme, qui vivait encore chez ses parents à l'époque des faits, ne s'était pas fait remarquer par ses voisins.

Discret dans la vie publique et beaucoup plus vindicatif sur internet, celui qui se faisait appeler "l'Egyptien" après avoir séjourné en Egypte, aurait exercé son influence sur six personnes qui seraient déjà parties en Syrie. Il serait notamment responsable du départ de Nassirdine Mzé, un Saint-Andréen mort en Irak en avril 2015 lors d'une opération de l'armée contre les forces de Daech.

A ce jour, ce réseau supposé, mis au jour à La Réunion, reste la seule affaire de démantèlement d'une filière jihadiste présumée en outre-mer. Les faits avaient provoqué un grand émoi sur l'île.

