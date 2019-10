Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le Réunionnais Quentin Soubadou est arrivé second lors des Championnats de France des comités régionaux d'Outre-mer de cyclisme qui se sont déroulés en Guyane ces samedi 5 et dimanche 6 octobre 2019. S'il a remporté l'épreuve contre la montre, il a été devancé par les Martiniquais Cédric Eustache et Mickaël Stanislas dans les deux autres étapes, ce qui a placé Cédric Eustache en première position. Ce dernier offre sa première victoire à la Martinique au Championnat des Outre-mer. (Photo FFC)

