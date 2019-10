Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les rencontres de la sécurité ont lieu du mercredi 9 au samedi 12 octobre 2019 à La Réunion et dans toute la France. Depuis 2013, policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, représentants de la sécurité routière, agents des services de l'État et militaires vont au-devant du plus grand nombre pour mettre en lumière leur action au quotidien. Cet échange leur permet d'illustrer et de faire partager leur travail de tous les jours. À La Réunion, plus d'une quinzaine d'évènements seront déclinés dans les quatre arrondissements en direction des élèves et étudiants, des usagers de la route, des militaires du régiment de service militaire adapté ou du grand public au cours de la semaine. Enfin, samedi 12 octobre 2019 de 10h à 17h, deux " villages sécurité " permettront aux Réunionnais de rencontrer les professionnels et volontaires au Barachois à Saint-Denis et sur le parking du centre commercial Carrefour à Sainte-Suzanne. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

