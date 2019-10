Le CHU Félix Guyon se veut à l'écoute des jeunes en matière de contraception. Pour répondre aux attentes et s'adapter au mode de vie de chacun, la contraception doit être utilisée dans des conditions d'efficacité et de sécurité. Alors que l'éventail de possibilités est aujourd'hui large (préservatifs, pilule, stérilet, implant), le CHU ouvre une consultation contraception anonyme et gratuite à destination des mineurs. Pour mieux se faire connaître, le service prévoit aussi une communication auprès du rectorat, des collèges et des lycées de proximité. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Afin de permettre l’accès à l’information pour tous et notamment pour les jeunes mineures, le CHU Félix Guyon ouvre une consultation contraception anonyme et gratuite. " Je choisis ma contraception " tel est le leitmotiv de ce nouveau service, et l'écoute et l'accompagnement au coeur du programme.

Situées au CEGIDD Nord-Est, les consultations contraception anonymes et gratuites pour les mineures ont débuté mercredi 2 octobre 2019. En partenariat avec le CEGIDD et le réseau Repère, les équipes accueillent, renseignent et répondent aux questions. En cas de doute ou de rapport non protégé, le médecin peut aussi proposer la pilule du lendemain, tout en sachant que cette prescription doit rester exceptionnelle. Le service prévoit aussi une communication auprès du rectorat, des collèges et des lycées de proximité.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com