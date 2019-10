BONJOUR - A la une de ce mercredi matin 8 octobre 2019 :



- A La Réunion, un mineur est violé tous les deux jours

- Savoir où va sortir la lave, ce n'est pas de la voyance, c'est de la science

- Koz azot : une justice à deux vitesses ?

- Renouvellement du partenariat entre les TAAF et l'académie de La Réunion

- Une belle journée ensoleillée à prévoir

A La Réunion, un mineur est violé tous les deux jours

Chaque année, en France, environ 130 000 fillettes et 35 000 petits garçons subiraient des violences sexuelles. Cela équivaut à une fillette sur cinq et un garçon sur treize. Si les chiffres exacts ne sont pas connus à La Réunion, on sait cependant qu'un viol sur mineur a lieu tous les deux jours sur notre île – de ce que l'on sait. Par ailleurs, notre île est de manière générale plus violente envers les femmes que la métropole, avec 0,9 femmes sur 1000 victimes de violences sexuelles dans le cadre familal à La Réunion contre 0,6 dans l'hexagone. En dehors du cadre familial, c'est 2,8 victimes dans l’île contre 2 en métropole.

Vie chère : les entreprises Procter et Gamble, Coty et Chanel sanctionnées

Ce mercredi 10 septembre 2019, le ministère des Outre-mer a annoncé que l'Autorité de la concurrence a décidé de sanctionner les entreprises Procter et Gamble, Coty et Chanel pour avoir mis en place des accords exclusifs d'importation dans la distribution de parfums et cosmétiques. Ces sanctions interviennent dans le cadre de la lutte contre la vie chère à La Réunion, mais en Martinique, Guadeloupe et Guyane.



Savoir où va sortir la lave, ce n'est pas de la voyance, c'est de la science

C'est une étude publiée dans une revue scientifique américaine... elle porte sur les éruptions volcaniques et les méthodes mises en place pour anticiper le lieu précis où la lave perce le sol. Imaginez... Flanc nord, flanc sud, ou à l'intérieur de l'enclos Fouqué ? Quand les séismes reprendront au Piton de la Fournaise, on pourrait un jour savoir où aura lieu exactement l'éruption. Ça fait rêver.

Koz azot : une justice à deux vitesses ?

Deuxième édition de la rubrique "Koz azot" : cette semaine Imaz Press Réunion vous donne la parole sur le thème de la justice. Certains jugements posent question et font réagir... Alors qu'on peut facilement être condamné pour avoir été coincé en possession de drogues, il est parfois plus facile de passer à travers les mailles du filet alors qu'on a échappé au fisc français pendant des mois voire des années... Nous, citoyens lambdas, ne sommes pas juges. Il en reste que certaines décisions de justice étonnent, surprennent, voire agacent. Alors y a-t-il effectivement une justice à deux vitesses en France ? Ou bien fait-elle son travail ? Donnez-nous votre avis sur Imaz Press et sur les réseaux sociaux.

Renouvellement du partenariat entre les TAAF et l'académie de La Réunion

L'académie de La Réunion et la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises, partenaires depuis longtemps dans les domaines de l'information et de la sensibilisation des publics scolaires à l'éducation à l'environnement, au développement durable et à la protection de la biodiversité, ont renouvelé leur partenariat ce mardi 8 octobre 2019. Un accord cadre de partenariat, signé pour trois ans le 29 avril 2010, avait donc permis d'officialiser cette collaboration avec le ministère de l'Education Nationale. Cet accord a été enrichi et renouvelé le 12 juin 2013 puis le 22 septembre 2016. Le nouvel accord-cadre signé pour les trois années à venir, est un support pour développer et faire vivre des projets taafiens, notamment autour des événements de la collectivité tel que par exemple, l'inscription des " Terres et mers australes françaises " sur la Liste du patrimoine mondial de l'Unesco, le 65e anniversaire de la collectivité en 2020, etc.

Une belle journée ensoleillée à prévoir

Ce mercredi 9 octobre 2019, le soleil devrait être de mise partout à La Réunion. Quelques nuages pourraient tout de même s'inviter en début de matinée dans l'est, mais ils devraient repartir aussi vite qu'ils sont arrivés. Les températures seront de saison, mais les vents restent soutenus avec des rafales à 60 km/h.