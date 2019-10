Publié il y a 17 minutes / Actualisé il y a 4 minutes

Selon nos informations, Annick Girardin, ministre des Outre-mer, Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances et Murielle Penicaut, ministre du Travail, accompagneront Emmanuel Macron lors de sa visite à La Réunion du 23 au 25 octobre 2019. Son séjour était d'abord prévue en juin, Emmanuel Macron l'avait finalement repoussée à septembre, avant de préciser qu'elle aurait plutôt lieu fin octobre. Plusieurs reconnaissances de terrain sont en cours et le programme de la visite est encore en cours d'élaboration. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

