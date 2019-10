Publié il y a 32 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

Ce mercredi 9 octobre 2019, le préfet de La Réunion Jacques Billant a présenté les chiffres de la délinquance des trois premiers trimestres de l'année. Dans l'ensemble, l'atteinte aux biens diminue mais les violences physiques augmentent. Si le nombre de cambriolages et le nombre de tués sur les routes a baissé, le nombre d'affaires liées aux violences conjugales et intrafamiliales, lui, augmente. "C'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle" souligne le préfet puisque cela reflète en effet une hausse des dépôts de plainte et donc une dénonciation accrue de ce type de violences. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

