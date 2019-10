Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

Ces dernières années, il est devenu rare de voir la majorité des syndicats, toutes branches confondues se réunir en intersyndicale. Mais aux grands maux, les grands remèdes, la visite d'Emmanuel Macron dans notre département du 23 au 25 octobre prochain est l'occasion pour les organisations syndicales de l'île, Fo, Cgtr, Cfdt, Cftc, Fsu, Solidaires, Unsa et Saiper de se réunir et de mutualiser les moyens d'actions. Car bien évidemment, les syndicats sont dans leur rôle et comptent bien se mobiliser dans le cadre de cette visite présidentielle pour dénoncer la politique économique et sociale du président de la République et de son gouvernement. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

