Cette semaine, dédiée comme chaque année aux gramounes, est l'occasion d'informer et sensibiliser l'opinion sur le quotidien des retraités, leur contribution à la vie économique, sociale et culturelle, sur les préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes âgées. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Dans le cadre de la Semaine Bleue, le service de l’USLD (Unité de Soins Longue Durée) du Groupe Hospitalier Est Réunion organise diverses manifestations et animations pour les personnes âgées hospitalisées au sein de l’établissement sur le site de Saint André au chemin Lagourgue. L’ensemble du personnel veut rester mobilisé pour cette semaine dédiée à la personne âgée.

L’événement phare sera la journée " Portes Ouvertes " du Samedi 12 Octobre 2019 de 9h à 14h. Le but de cette journée est de faire découvrir aux familles et au grand public les différentes dispositions pour la prise en charge des personnes âgées et notamment en institution. Cette journée est réalisée en relation avec les partenaires qui seront présents pour communiquer sur leurs missions, dispositifs et prestations auprès des personnes âgées.

Plusieurs partenaires seront également réunis comme La ligue contre le Cancer, Prévention et accompagnement de l’AVC et du Diabète avec des tests de dépistage, La Maison des Usagers, Les Soins Palliatifs, Le droit de mourir dans la dignité, L’Equipe mobile de gériatrie et L’équipe pluridisciplinaire de l’USLD (Ass. Sociale, Kiné, Diététicienne, etc...).

