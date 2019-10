Deuxième édition de la rubrique "Koz azot" : cette semaine Imaz Press Réunion vous donne la parole sur le thème de la justice. Certains jugements posent question et font réagir... Alors qu'on peut facilement être condamné pour avoir été coincé en possession de drogues, il est parfois plus facile de passer à travers les mailles du filet alors qu'on a échappé au fisc français pendant des mois voire des années... Nous, citoyens lambdas, ne sommes pas juges. Il en reste que certaines décisions de justice étonnent, surprennent, voire agacent. Alors y a-t-il effectivement une justice à deux vitesses en France ? Ou bien fait-elle son travail ? Donnez-nous votre avis sur Imaz Press et à travers notre sondage sur les réseaux sociaux. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les voies du tribunal sont parfois impénétrables, et les rouages du système judiciaire bien complexes... On s'en réfère donc aux avocats et aux juges, experts en la matière. Il va sans dire que les dossiers à traiter ne sont jamais simples, que chaque cas est unique, avec son contexte propre et toutes ses spécificités.

Pourtant aux yeux de certaines et certains, la justice est parfois dure à comprendre...

Petits délits contre grands crimes

Pas plus tard que mi-juillet, six suspects, arrêtés après la saisie de 142 kilos de cannabis à Sainte-Rose, ont été condamnés à des peines allant de 1 à 3 ans de prison. C'est souvent le cas, la drogue, ça ne pardonne pas. "Simple" zamal ou tonnes de drogue dure, la réponse judiciaire est souvent implacable.

A contrario, sur le plan de la politique, de la fraude fiscale, du détournement de fonds... tous ces grands mots... On s'engage très vite sur un terrain glissant, et la défense est plus dure à contrer, les preuves plus difficiles à collecter, les arguments souvent plus fourbes. On ne parle plus de simple commerce, mais bien de grands crimes, avec des millions en jeu.

Si (très) peu d'entre ont été condamnés, parfois pour quelques années de prison et rarement ferme, d'autres courent toujours et s'en sortent (plutôt bien) malgré leurs auditions et de graves soupçons de corruption...

Ceux qui ne jouent pas le jeu

Que dire aussi des entreprises sur lesquelles on ferme parfois trop les yeux... Des sociétés qui ne payent pas leurs cotisations sociales, dont on efface parfois les dettes d'un coup de baguette magique, alors que d'autres jouent le jeu ?

Quoi qu'on dise, ne pas payer des taxes pourtant obligatoires, cela s'apparente très fortement à du vol. Et si les petits délits, matériels, sont parfois plus faciles à pointer du doigt (comme le vol en magasin, d'objets physiques), les grands crimes liés à l'argent, eux, sont parfois plus durs à identifier... et à juger.

On ne parle même pas des affaires d'agressions sexuelles, ô combien tabous et compliquées à gérer au sein d'un tribunal. Notamment quand certaines affaires passent devant le tribunal correctionnel plutôt que devant les jurés de la cour d'assises, certaines choses sont parfois difficiles à saisir. Certes certaines affaires se soldent par des dizaines d'années derrière les barreaux, mais que dire de toutes les autres, soldées par un "classé sans suite" ? Le manque de preuve est-il nécessairement une preuve d'innocence...?

Quel est votre avis ?

En somme, la question que nous vous posons aujourd'hui est la suivante : la justice traite-t-elle de la même manière le voleur de volailles et le pilleur de fonds publics ? Oui, non ? A vous la parole... Vous retrouverez, comme chaque semaine dorénavant, notre sondage du jour sur notre page Facebook et sur Twitter. C'est l'heure du vote et du débat, allons !

