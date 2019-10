BONJOUR - A la une de ce jeudi matin 10 octobre 2019 :



Selon les transporteurs, "des andains il y en a partout, il faut juste les acheter"

Ce mercredi 9 octobre marquait un nouveau chapitre dans l'affaire du chantier de la Nouvelle Route du Littoral. Les transporteurs, prêts à en découdre, ont rencontré le préfet puis le vice-président de la Région en charge de la NRL à la Région, Dominique Fournel. Les syndicats s'inquiètent toujours d'un possible arrêt du chantier, faute de roches massives. Farouchement opposés au projet d'importation de roches mauriciennes, ils demandent à la Région de reconsidérer l'extraction d'andains dans les terrains agricoles de l'île. Une étude de la Safer est d'ailleurs en cours pour déterminer combien de roches sont disponibles actuellement. Environ 2,6 millions de tonnes seraient déjà exploitables. Retour sur une saga qui n'en finit pas.

Six femmes sont victimes chaque jour de violences conjugales à La Réunion

Si le nombre de cambriolages et de morts sur les routes diminue, là où le décompte de la préfecture est moins bon c'est sur les violences conjugales. Au 1er octobre on compte 1.670 affaires contre 1.513 l'année dernière, soit une augmentation de 10%. Premières victimes : les femmes. Elles sont en moyenne 185 par mois, soit 6 par jours. "Un vrai fléau" estime le préfet de La Réunion Jacques Billant, qui place la lutte contre les violences conjugales en tête des grandes priorités dans la lutte contre la délinquance.

Une chercheuse récompensée pour ses travaux à La Réunion

Ce mardi 8 octobre 2019 à Paris, six chercheuses ont été récompensées pour leurs recherches scientifiques dans les Outre-mer. Noellie Gay, épidémiologiste, travaille notamment sur la résistance bactérienne aux antibiotiques à La Réunion, Mayotte et Madagascar. Elle a reçu un prix Jeunes talents L'Oréal-UNESCO pour les femmes et la science, parmi les 35 lauréates.

Jeanne Palas élue Miss Mamie Saint-Leu 2019

Jeanne Palas, 66 ans, a été élue Miss Mamie Saint-Leu ce mercredi matin 9 octobre 2019 à la salle du Foirail. Miss Mamie a eu quatre enfants, six petits- enfants et trois arrière-petits-enfants. "Dans sa vie elle a su faire face à des moments difficiles pour élever ses enfants" indique la mairie de Saint-Leu. "De nombreux membres de sa famille étaient présents pour la voir ce mercredi relever le défi et assister à son couronnement devant Marie-Elienne Otro, 1ère dauphine, et Gloria de Boisvilliers, 2ème dauphine de Miss Mamie 2019" dit encore la mairie saint-leusienne.

Des nuages par intermittence

Ce jeudi 10 octobre 2019 sera en demi-teinte d'après Matante Rosina. Des nuages devraient s'installer sur l'est dès le début de matinée, tandis que l'ouest et le nord devraient avoir une belle matinée ensoleillée. Dans l'après-midi, quelques nuages pourraient s'inviter dans les hauteurs de l'ouest, avec quelques averses. Le vent sera toujours au rendez-vous dans le sud, avec des rafales pouvant aller jusqu'à 50 km/h.