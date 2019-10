Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les jeudi 10 et vendredi 11 octobre seront dédiées à la psychiatrie à La Réunion. L'Ars (agence régionale de santé) rappelle " la situation de la psychiatrie reste une préoccupation nationale, particulièrement forte à La Réunion comme à Mayotte ". C'est au musée Stella Matutina à Saint-Leu que ces journées organisées par la communauté territoriale de santé mentale 974, les trois fédérations hospitalières et l'Ars se dérouleront. L'occasion de faire un état des lieux sur le sujet avec les acteurs professionnels concernés. Ces journées permettront également de mettre en lumière les innovations sur le territoire et les évolutions en cours (dispositifs, expérimentations et projets) pour les cinq prochaines années. (photo d'illustration)

Les jeudi 10 et vendredi 11 octobre seront dédiées à la psychiatrie à La Réunion. L'Ars (agence régionale de santé) rappelle " la situation de la psychiatrie reste une préoccupation nationale, particulièrement forte à La Réunion comme à Mayotte ". C'est au musée Stella Matutina à Saint-Leu que ces journées organisées par la communauté territoriale de santé mentale 974, les trois fédérations hospitalières et l'Ars se dérouleront. L'occasion de faire un état des lieux sur le sujet avec les acteurs professionnels concernés. Ces journées permettront également de mettre en lumière les innovations sur le territoire et les évolutions en cours (dispositifs, expérimentations et projets) pour les cinq prochaines années. (photo d'illustration)