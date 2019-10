C'est une nouveauté, l'Union des Chambres de commerce et d'industrie de l'océan Indien (UCCIOI) fraîchement renommée Cap Business Océan Indien lance la première édition du " Concours OcéanIndien.Biz ". Un concours dédié au secteur du numérique, récompensera le meilleur partenariat business to business (comprendre de professionnel à professionnel). Cet événement co-organisé par l'ensemble des associations professionnelles du numérique des territoires couverts par l'organisation de coopération économique s'inscrit dans le développement du Cluster numérique de l'océan Indien. Nous publions le communiqué du Cap Business Océan indien ci-dessous. (photo d'illustration)

Depuis 18 mois, l’UCCIOI et les organisations professionnelles du numérique de l’océan Indien structurent le Cluster numérique régional, avec le soutien de l’Agence française de développement.

Un des objectifs poursuivis par ce groupement régional est de faciliter les partenariats entre les entreprises numériques des territoires du bassin indianocéanique (Comores, Madagascar, Maurice, Mayotte, Réunion et Seychelles). Les divers travaux menés par le Cluster ont ainsi permis d’identifier un foyer de 103 projets de collaboration susceptibles d’être portés par 58 entreprises qualifiées.

A travers le Concours OcéanIndien.Biz, les entreprises de la région pourront saisir l’opportunité de développer des projets de collaboration et de remporter un accompagnement technique et financier d’une valeur de 40 000 euros. Par ailleurs, les 5 meilleurs projets bénéficieront d’une analyse menée par le cabinet de renommée internationale BDO. L’entreprise de conseil, classée dans le top 5 mondial et partenaire technique du concours, adressera aux porteurs de ces 5 projets les plus prometteurs des recommandations pour perfectionner leur collaboration.

Pour Hamidou Mhoma, Président du Cluster numérique de l’océan Indien, " le concours mettra en lumière les opportunités de collaboration entre les entreprises du numérique de nos territoires, mais aussi les partenariats rendus possibles grâce aux savoir-faire numérique de la région ". Le concours est en effet ouvert aux entreprises de tout secteur d’activité qui souhaitent collaborer avec des opérateurs du numérique.

Premier concours de ce type dans la région, le Concours OceanIndien.Biz a vocation à être renouvelé et adapté pour d’autres secteurs d’activité, dans l’objectif de développer un réflexe de coopération chez les femmes et hommes entrepreneurs d’aujourd’hui et de demain. .

Pour plus d’informations et s’inscrire au Concours OceanIndien.Biz rendez-vous sur oceanindien.biz