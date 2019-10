BONJOUR - A la une de ce vendredi matin 11 octobre 2019 :



Moins d'une semaine avant le Grand Raid

Dans une semaine pile, les coureurs du Grand Raid se seront déjà élancés sur les quatre différentes courses qui composent cette compétition. Les plus endurants seront d'ailleurs déjà plus de la moitié du chemin... Du 17 au 20 octobre 2019, entre 5 500 et 5 800 personnes parcourront les sentiers réunionnais, dans des conditions extrêmement difficiles et en très peu de temps. La Diagonale des fous, course la plus emblématique du Grand Raid, a d'ailleurs été élue "course la plus mythique de l'ultra-trail" par le média l'Equipe. 40% des internautes ont voté pour elle, rien que ça...

Le fisc pourra bientôt collecter vos données sur les réseaux sociaux

À l'heure de l'avènement des réseaux sociaux où la vie privée n'existe quasiment plus, où les internautes ont tendance à poster des photos d'eux quotidiennement pour impressionner la galerie, l'administration fiscale compte bien ne pas rater les coches. Les réseaux sociaux sont devenus une mine d'or pour le fisc, qui, dans le projet de loi finances 2020 se voit attribuer le droit de se servir de ces données pour débusquer les éventuels fraudeurs. La Cnil (commission national de l'informatique et des libertés) émet des réserves quant à ce dispositif et le respect des libertés de chacun. Le gouvernement rassure argumentant que les seuls les profils suspects seront scrutés. Explications sur cette nouvelle mesure qui pourrait bien bousculer votre quotidien.

Les Moines Shaolin en spectacle au Tampon

Ce vendredi 11 octobre 2019 à 19h30, des Moines Shaolin se produiront en spectacle sur Grande Scène de la SIDR des 400 au Tampon. Le groupe de spectacles des Moines de Shaolin est extrêmement célèbre dans le monde entier. Depuis sa création, le groupe de spectacles des Moines de Shaolin a été invité à se rendre aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne, au Japon, en Suisse, en Grèce, au Qatar, au Kenya et en Israël etc. Dans plus de 100 pays et régions, comme l'Indonésie, Hong Kong, on a organisé des échanges et des compétitions d'arts martiaux, aussi on a déjà envoyé des entraîneurs pour enseigner les arts martiaux à l'étranger.

Les Florilèges reviennent !

C'est l'un des événements incontournables du sud de l'île, plus précisément, du Tampon. Les Florilèges sont de retour pour une 36ème édition du 11 au 20 octobre. Cette année le thème est "mon jardin pousse, ma maison respire". Comme tous les ans, il y aura des fleurs, des plantes, des arbustes... et du monde ! Les Florilèges, c'est la grand messe de la filière horticole péi, un rendez-vous mythique. Il y aura également des animations, concerts, spectacles... Sur scène, des artistes locaux et nationaux, en têtes d'affiche : Lindigo, Dadju, Bramsito, MiKL et bien d'autres...

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil revient après une nuit pluvieuse

Après une nuit un peu humide, les éclaircies reviennent dans la matinée. Quelques passages nuageux sont à prévoir nous dit Matante Rosina, mais le temps restera bien ensoleillé dans l'Ouest de l'île. Le reste de la journée sera un peu plus gris, avec des nuages qui vont s'étaler jusqu'aux côtes, tandis que le soleil continuera de briller dans l'Est et le Nord. Une petite houle sera aussi à prévoir avec des vagues jusqu'à 2 mètres dans le Sud-Ouest.