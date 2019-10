Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 12 minutes

"L'Europe : Di bana nou ariv!" Ce jeudi 10 octobre s'est déroulée à la Cité des métiers de Saint-Pierre la 2ème édition des Erasmus Days, qui célèbrent en octobre la mobilité et plus largement la citoyenneté européenne. A La Réunion, l'enjeu de la mobilité est essentiel autant pour la formation que pour l'emploi, et l'impact de ce programme Européen sur le territoire est stratégique. Les jeunes étaient plus de 120 à participer par groupes à des ateliers organisés autour du programme d'échange Européen, animés par la Cité des Métiers, la Mission Locale Sud, le CRIJ (Centre Régional d'Information Jeunesse de la Réunion), la Fédération des Maisons Familiales de la Réunion et l'association Ici et Ailleurs.

