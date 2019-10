Voici tous les travaux et les manifestations à suivre pour la semaine à venir (Photo d'illustration : RB/Imaz Press Réunion)

Chantiers en cours :

RN1 - La Possession - Travaux de sécurisation de virage

Sur la RN1 au niveau de l’échangeur de La Possession, suite des travaux de sécurisation la nuit du vendredi 11 octobre puis les nuits du lundi 14 au vendredi 18 octobre inclus. Circulation interdite dans le sens Nord/Sud de 20h à 5h. Une déviation sera mise en place par l’échangeur Port/Est.

RN1 - St Louis - travaux de réalisation du giratoire Pasteur

Sur la RN1C à St Louis, travaux de travaux de réalisation du giratoire Pasteur. Circulation alternée de 8h30 à 16h le vendredi 11 octobre.

RN1 - St Leu/St Paul - Travaux d'évacuation de galets en pied de falaise

Sur la RN1 entre les Colimaçons à St Leu et l'Hermitage à St Paul, travaux d'évacuation de galets en pied de falaise le vendredi 11 octobre. Voie de droite neutralisée de 9h à 15h sens Sud/Nord.

RN1 - Le Port/St Leu - Travaux de balayage mécanique

Sur la RN1 entre l'échangeur du Sacré Coeur au Port et celui des Colimaçons à St Leu, travaux de balayage mécanique les nuits jusqu'au jeudi 17 octobre inclus. Voie neutralisée de 20h à 5h dans un sens ou dans l'autre.

RN1 - St Paul - Travaux de fauchage manuel

Sur la RN1 entre la route Digue St Paul et l'Aire de repos de la Saline, travaux de fauchage manuel jusqu'au vendredi 18 octobre. BAU neutralisée de 7h à 15h. Travaux hors chaussée, PRUDENCE RECOMMANDEE

RN1A - St Paul - Travaux pour la VVR

Sur la RN1A à St Paul secteur Pont Ravine du Cimetière, travaux pour la VVR jusqu'au jeudi 19 décembre. Circulation alternée de 9h à 16h.

RN2 - Ste Rose - Travaux de purges de la falaise et pose de barrières

Sur la RN2 à Ste Rose, dans le secteur de Bois Blanc, travaux de purges de la falaise et pose de barrières jusqu'au vendredi 18 octobre. Alternat de 8h30 à 15h30 et micros coupures à prévoir en fonction des besoins.

RN2 - St Joseph - Travaux de création d'un accès

Sur la RN2 à St Joseph giratoire Manapany, travaux de création d'un accès jusqu'au vendredi 4 octobre. Chaussée rétrécie et vitesse limitée à 50km/h.

RN2 - St Benoit Petit St Pierre - Travaux d'aménagement de trottoir

Sur la RN2 à St Benoit secteur Petit St Pierre, travaux d'aménagement de trottoir jusqu'au vendredi 18 octobre. Alternat de 8h30 à 15h30.

RN2 - Ste Anne Bassin Bleu - Travaux de modernisation de chaussée

Sur la RN2 à Ste Anne secteur Bassin Bleu, travaux de modernisation de chaussée jusqu'au vendredi 18 octobre. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.=

RN2 - St Benoit Chemin du Cap - Travaux d'aménagement d'un carrefour à feux

Sur la RN2 à St Benoit Chemin du Cap, travaux d'aménagement d'un carrefour à feux jusqu'au vendredi 18 octobre. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN2 - Ste Suzanne/St André - Travaux de peinture

Sur la RN2 entre Ste Suzanne Bel Air et St André échangeur Salazie, suite des travaux de peinture la nuit du lundi 14 octobre. Voie de droite neutralisée de 20h à 5h dans un sens ou dans l'autre.

RN2 - Ste Rose Rivière de l'Est - Travaux d'aménagement de sécurité

Sur la RN2 à Ste Rose Rivière de l'Est au droit du chemin du Cap, travaux d'aménagement de sécurité jusqu'au vendredi 18 octobre. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN2 - Ste Rose - Travaux d'aménagement de sécurité

Sur la RN2 à Ste Rose, dans le secteur de la Ravine Bonne Esperance, travaux d'aménagement de sécurité jusqu'au vendredi 18 octobre. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN2 - St André Petit Bazar - Travaux de renforcement de chaussée

Sur la RN2 à St André Petit Bazar, suite des travaux de renforcement de chaussée les nuits du lundi 14 au jeudi 17 octobre inclus. Bretelle de sortie Petit Bazar fermée dans le sens Nord/Est et voie de droite neutralisée de 20h à 5h. Déviation par l'échangeur La Balance puis retour sur RN2.

RN2 - St Joseph Langevin - Travaux d'aménagement de trottoir

Sur la RN2 à St Joseph Langevin, travaux d'aménagement de trottoir jusqu'au vendredi 20 décembre. Alternat de 8h à 16h. Une déviation est fortement conseillée par la Rue Paille en Queue dans le sens St Joseph/St Philippe.

RN2 - Petite Ile/St Joseph - Travaux de renforcement de chaussée

Sur la RN2 entre le giratoire Petite Ile et du giratoire G1 à St Joseph, travaux de renforcement de chaussée les nuits jusqu'au jeudi 10 octobre inclus. Circulation alternée de 20h à 5h.

RN2|ECH Le Verger - Ste Marie/Ech Le Verger - Travaux d’aménagement

Sur la RN2 à Ste Marie échangeur Le Verger (aménagement d'un giratoire/RD62), travaux d’aménagement du lundi 14 au vendredi 18 octobre. Bretelle d'entrée et de sortie partiellement neutralisée de 8h à 16h.

RN3 - Plaine des Palmistes - travaux d'aménagement de sécurité

Sur la RN3 à la plaine des Palmistes entre ligne 500 et premier village, travaux d'aménagement de sécurité jusqu'au mercredi 30 octobre. Circulation alternée au droit du chantier de 8h30 à 15h30.

RN3 - St Pierre/Basse Terre - Travaux de renforcement de chaussée

Sur la RN3 à St Pierre, suite des travaux de renforcement de chaussée les nuits du lundi 14 au jeudi 17 octobre inclus. Circulation interdite dans le sens descendant entre l’échangeur de Basse Terre et la fin de la RN3 de 20h30 à 5h. Déviation par l’échangeur de Basse Terre, la ZI.2 et les voiries communales.

RN3 - Le Tampon 26ème km - Travaux de renforcement de chaussée

Sur la RN3 au Tampon 26ème km, travaux de renforcement de chaussée le jeudi 10 octobre. Circulation alternée de 8h à 16h.

RN5 - Cilaos centre - Travaux de piétonisation

Sur la RN5 à Cilaos centre-ville, travaux de piétonisation jusqu'au 30 avril 2020. La circulation sera interdite sur la Rue du Père Boiteau de 7h à 16h. Déviation par les voiries communales.

Chantiers à venir :

St Denis Boulevard Lancastel - travaux d'aménagement du TPC et création d'une contre-allée

Sur la RN2 à Saint Denis, pour permettre la suite des travaux d’aménagement du terre-plein central et la création d’une contre allée sur le Boulevard Lancastel, la circulation sera interdite dans les deux sens entre la rue Labourdonnais et la ravine du Butor de 20h à 5h les nuits du lundi 14 au mercredi 16 octobre inclus :

- Dans le sens Nord/Est, une déviation sera mise en place par la RD41 secteur La Redoute et la RN6 Boulevard Sud ;

- Dans le sens Est/Nord, une déviation sera mise en place par l’échangeur du Butor, la voirie communale et la RN6 Boulevard Sud.

Par ailleurs, les bretelles d’insertion des échangeurs Pasteur et Allée Bonnier seront également fermées à la circulation dans le sens Nord/Est.

RN1 - St Paul/ route Digue - travaux de fauchage

Sur la RN1 à St Paul au niveau de la route Digue, travaux de fauchage en terreplein central la nuit du jeudi 17 octobre. Voies de gauche neutralisées dans les deux sens de 20h à 5h.

RN1 - St Paul - Travaux d'inspection d'ouvrages d'art

Sur la RN1 à St Paul, travaux d'inspection d'ouvrages d'art les nuits du lundi 14 au mercredi 16 octobre inclus de 20h à 5h selon le programme suivant:

- Ravine St Gilles la nuit du 14 octobre avec neutralisation de la voie lente sens Nord/Sud puis la voie de droite en sens inverse:

- Viaduc du Bernica les nuits des 15 et 16 octobre avec neutralisation de la voie lente sens Nord/Sud puis la voie de droite en sens inverse.

RN2 - Ste Marie - Travaux d'inspection d'ouvrages d'art

Sur la RN2 à Ste Marie, travaux d'inspection d'ouvrages d'art les nuits du jeudi 17 au lundi 21 octobre inclus hors week-end de 20h à 5h selon le programme suivant:- Rivière des Pluies la nuit du 17 octobre avec voie de droite neutralisée sens Nord/Est puis en sens inverse;- Rivière Ste Marie la nuit du 18 octobre avec voie de droite neutralisée sens Nord/Est puis en sens inverse;- Ravine Charpentier la nuit du 21 octobre avec voie de droite neutralisée sens Nord/Est puis en sens inverse.

RN2 - St Denis/Ste Marie - travaux d'élagage

Sur la RN2 du Chaudron St Denis au secteur des Cafés Ste Marie, travaux d'élagage du lundi 14 au vendredi 18 octobre. Neutralisation de la BAU au droit du chantier de 08h00 à 15h00.

RN2 - Ste Suzanne - travaux de mise en oeuvre d'une ligne électrique HTA

Sur la RN2 à Ste Suzanne entre Bel Air et la Marine, travaux de mise en oeuvre d'une ligne

électrique du lundi 14 au vendredi 18 octobre inclus. Voie de droite neutralisée au droit du chantier de 20h à 5h.

RN3 - St Pierre - travaux de dérasement mécanique

Sur la RN3 à St Pierre entre les Casernes et Mon Caprice, travaux de dérasement mécanique en terreplein central les nuits du lundi 14 au jeudi 17 octobre inclus. Voies de gauche neutralisées dans les deux sens de 20h à 5h.

Evènements (hors chantiers) :

RN2 - St Denis - Fermeture du Barachois

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé à la circulation le dimanche 13 octobre de 14h à 19h. Déviation par les rues de Nice et Labourdonnais.