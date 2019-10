Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 19 heures

Après une nuit un peu humide, les éclaircies reviennent dans la matinée. Quelques passages nuageux sont à prévoir nous dit Matante Rosina, mais le temps restera bien ensoleillé dans l'Ouest de l'île. Le reste de la journée sera un peu plus gris, avec des nuages qui vont s'étaler jusqu'aux côtes, tandis que le soleil continuera de briller dans l'Est et le Nord. Une petite houle sera aussi à prévoir avec des vagues jusqu'à 2 mètres dans le Sud-Ouest. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

