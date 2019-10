Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Ce vendredi 11 octobre 2019, Gilbert Annette, maire de Saint-Denis, a tenu une conférence de presse suite au rapport de la Chambre régionale des comptes (CRC) publié en juin dernier. Epinglé pour favoritisme, népotisme, et non-respect des règles en terme de marchés publics, il a tenu à faire le point sur les mesures prises par la mairie. Une commission de recrutement sera tout d'abord créée en 2020, composée d'un directeur des ressources humaines et de quatre experts "métiers" non-rattachés à la maire, afin "d'éviter toute suspicion de favoritisme" a indiqué le maire. Lors de la visite d'Emmanuel Macron, une proposition de création d'une "charte de sobriété" sera aussi transmise au Président afin de supprimer les logements et voitures de fonction, et d'interdire les voyages en classe affaire dans toutes les administrations. "Des mesures déjà prises à la mairie de Saint-Denis depuis quelques temps maintenant" a précisé Gilbert Annette. Concernant l'enquête préliminaire ouverte par le parquet sur le cabinet du maire, composé de 55 personnes alors que la loi n'autorise que 5 collaborateurs, le maire est confiant : il n'y a "aucun emploi fictif à la mairie". Enfin, sur la question des marchés publics, le maire a annoncé avoir accepter de revoir le système d'appel d'offre, en "formalisant les procédures pour une partie des achats". (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

