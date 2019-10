Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Ce vendredi 11 octobre 2019, le préfet Jacques Billant a remis à une quarantaine de personnes, dont des pompiers, des policiers et des gendarmes, des médailles pour acte de courage et de dévouement ainsi que des médailles de la sécurité intérieure. Parmi les récipiendaires se trouve Nicolas Bouhet qui a été décoré pour acte de courage et de dévouement. Le mardi 13 août 2019, en fin de journée, à Cap Homard (Boucan Canot) avec Millan, Boucher, Hugo Jeanne-Rose et Corentin Trinez, il avait sauvé la vie d'un père et de ses deux fils emporté par la houle (Photo rb/www.ipreunion.com)

