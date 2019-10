Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 15 minutes

En tout 17 coureurs représenteront la Base navale lors du Grand Raid, du 17 au 20 octobre. Six d'entre eux font la Diagonale des Fous, quatre le Trail de Bourbon, trois la Mascareignes et quatre la Zembrocal en relais. Après 8 mois d'entrainements et des sorties collectives organisées par la Base navale, les coureurs sont enfin prêts à prendre le départ et en découdre avec les nombreux kilomètres qui les attendent.

