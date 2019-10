Retrouvez tous les événements sportifs prévus ce week-end. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Football: 21ème journée de R1

La 21ème journée de régionale 1 aura lieu ce dimanche à 15h30:

Excelsior – St Pierroise

Capricorne – Jeanne d'Arc

SDEFA – St Louisienne

Tamponnaise – Ste Marie

St Louis – St Denis

Ste Suzanne – Marsouins

St Pauloise – Trois Bassins (samedi 20h00)



Handball: Quarts de finale de la coupe de la Réunion

Les quarts de finale de la coupe de la Réunion 2019 auront lieu ce week end.

Côté masculin, trois rencontres sont programmées:

BDN2 – Joinville, vendredi 19h30

Cressonnière – Piton St Leu, vendredi 21h15

JSB – St Pierre, samedi 21h15

Côté féminin, trois rencontres se joueront samedi:

ASCES – JSB

St Louis – Le Port

St Denis – Tamponnaise

Chaudron – St Pierre 2 (mercredi)



Basketball: 5ème journée pré nationale

La 5ème journée de championnat pré national aura lieu ce samedi.

Côté masculin, trois rencontres sont programmées samedi à 20h30:

St Leu – Etang Salé

BCD – AMML

St Pierre - COM

Côté féminin, on jouera samedi à 18h30:

Tamponnaise 1 – Tamponnaise 2

BCD – St Leu

St Pierre - COM



Volleyball: 4ème journée de R1

La 4ème journée de régionale 1 aura lieu ce week end.

Côté masculin, on jouera vendredi ou samedi à 20h30:

St Leu – St Denis vendredi

St Pierre – SDOVB vendredi

Aigles blancs – VB2CO samedi

Entre deux – TGV samedi

RCO – Bras Panon samedi

Côté féminin, on jouera samedi à 16h00:

St Pierre – RCO

SMVB – St Denis

SDOVB – VB2CO

St Leu – TGV

St André – Entre Deux



Rugby: 2ème journée honneur

La seconde journée honneur aura lieu ce samedi à partir de 18h00:

Tampon – St Pierre

St Paul – Port

Etang Salé – Chaudron

St Gilles – XV dionysien



Course à pied: Foulées semi nocturnes des Florilèges

Dans le cadre des festivités des Florilèges du Tampon, la ville propose une course sur route semi nocturne de 10km ce samedi, départ et arrivée au stade Klébert Picard. Les concurrents auront trois boucles de 3,3km à parcourir dans les rues du Tampon, autour du lycée Roland Garros. Le départ sera donné à 16h30.



Moto: 4ème manche de supermotard

Le MX 421 organisera dimanche la 4ème manche régionale de supermotard à Saint Louis sur le circuit de Méga Kart à partir de 7h00 pour toutes les catégories.



Surf: Pro France

Hossegor accueille encore cette semaine la 8ème manche féminine et la 9ème manche masculine du World Tour. Après plusieurs tours disputés, Johanne Defay est en demi finale et Jérémy Florès en quarts!

Mardi, la Réunionnaise a encore posté un top score (9,40) face à Sally Fitzgibbons qui ne l'a jamais inquiétée sur le difficile spot de la Nord. Qualifiée pour les demi-finales, Defay affrontera aujourd'hui l'Américaine Caroline Marks, probablement à la Gravière.

De son côté, Florès a mis Jordy Smith combo à la Nord également pour filer en quarts, pour le 1ère fois de sa carrière en France! Il y retrouvera dans un moment, Ryan Callinan, finaliste ici l'an dernier.

sp / www.ipreunion.com