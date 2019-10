BONJOUR - A la une de ce samedi matin 12 octobre 2019 :



- The Voice kids : Soan, le pari fou d'un maloya sur la scène d'une émission nationale

- Après huit ans de cavale, Xavier Dupont de Ligonnès arrêté à Glasgow

- Aidez au financement du documentaire "le mal de l'ombre"

- Circuit Pro de surf: le Réunionnais Jérémy Florès s'offre une victoire exceptionnelle

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Nuages puis soleil, un samedi très changeant

The Voice kids : Soan, le pari fou d'un maloya sur la scène d'une émission nationale

À moins d'une semaine des demi-finales de The Voice kids, Soan est déjà en métropole. Le Réunionnais de 12 ans prend un peu de bon temps avant de rentrer dans le vif du sujet. La semaine prochaine sera rythmée par les répétitions pour son passage en direct dans l'émission le samedi 19 octobre. Pour l'instant, le kok pei n'est pas stressé toutefois, il ne perd pas de vue son objectif : aller le plus loin possible dans l'aventure. Soan et son père Nono nous ont parlé des aspirations, des attentes et rêves de ce marmaille qui porte sur ces épaules les espoirs de toute une île.

Après huit ans de cavale, Xavier Dupont de Ligonnès arrêté à Glasgow

Coup de théâtre dans l'une des plus mystérieuses énigmes criminelles des dernières décennies: un homme aux empreintes digitales correspondant à celles de Xavier Dupont de Ligonnès, recherché en vain depuis 2011 après le meurtre de sa famille à Nantes, a été arrêté vendredi par la police écossaise à l'aéroport de Glasgow en provenance de Paris.

Aidez au financement du documentaire "le mal de l'ombre"

Tiktak Production lance un appel au financement participatif pour boucler le budget et financer la post-production de son nouveau documentaire, "le mal de l'ombre". Le film est une enquête sur la leucose bovine et les doutes des consommateurs concernant la qualité de la viande et du lait.

Circuit Pro de surf: le Réunionnais Jérémy Florès s'offre une victoire exceptionnelle

Plus grand surfeur européen de tous les temps, le Réunionnais Jérémy Florès a remporté avec maestria pour la première fois de sa carrière l'étape française du circuit pro mondial, vendredi devant son public à Hossegor, en battant en finale le Brésilien Italo Ferreira.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Nuages puis soleil, un samedi très changeant

Matante Rosina s'attend à une journée bien mouvementée. Quelques nuages chargés de pluie vont venir perturber cette journée ensoleillée dans l'Est. Il faudra à davantage de nuages que ce vendredi... Ça fera du bien aux plantes ! Des averses aussi à prévoir dans l'Ouest et le Sud-Ouest. Il fera gris sur les plages, jusqu'à Saint-Pierre, alors que le soleil reviendra pointer le bout de son nez dans l'Est durant l'après-midi.